Im November feiert der Wirtschaftspreis Schwarzer Löwe in Stuttgart Unternehmen, die Mut, Innovation und gesellschaftliche Verantwortung vereinen.

Der Schwarze Löwe ist mehr als eine Trophäe: Er ist eine Bühne für Unternehmen, die Verantwortung übernehmen, Trends setzen und den Wandel aktiv gestalten.

Preis als Signal der Stärke

Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten sendet der Preis ein kraftvolles Signal: Baden-Württemberg steckt voller Potenzial – getragen von Menschen mit Weitblick, Mut und Innovationsgeist. Über 100 Einreichungen pro Jahr zeigen, dass Unternehmertum hierzulande nicht vor Herausforderungen zurückschreckt, sondern sie als Chance begreift.

Sechs Kategorien, ein Ziel

2025 wird der Preis in sechs Disziplinen vergeben: Innovation, Gründungen, Nachhaltigkeit, Wohnkonzepte, Soziales Engagement sowie die neue Rubrik „Branchen im Wandel“ mit Fokus auf das Handwerk. Jede Kategorie würdigt Unternehmen, die Zukunft gestalten – ob mit neuartigen Produkten, klugen Geschäftsmodellen oder vorbildlichem Einsatz für Umwelt und Gesellschaft.

Alle Finalisten profitieren von der medialen Reichweite der 14 beteiligten Tageszeitungen und gewinnen wertvolle Sichtbarkeit.

Gala-Abend mit Wow-Effekt

Die feierliche Verleihung am 19. November 2025 verwandelt die Stuttgarter Phoenixhalle im Römerkastell in einen Treffpunkt für Entscheiderinnen und Entscheider aus Wirtschaft, Medien, Politik und Zivilgesellschaft. Rund 500 Gäste erleben einen Abend voller Höhepunkte: künstlerische Showacts, prominente Laudatorinnen und Laudatoren, emotionale Erfolgsgeschichten sowie eine Aftershow mit Netzwerk-Charakter. Schon die Ausgabe 2024 wurde als „Lichtblick in schwierigen Zeiten“ gefeiert.

Jetzt bewerben und glänzen

Der Schwarze Löwe sucht keine perfekten Helden, sondern Vorbilder, die andere inspirieren. Ob traditionsreiches Familienunternehmen oder junges Start-up – wer Mut zur Veränderung zeigt, innovative Wege geht oder gesellschaftliche Verantwortung übernimmt, sollte jetzt handeln: Die Online-Bewerbung ist bis zum 31. August 2025 auf der Webseite des Wirtschaftspreises Schwarzer Löwe möglich. Daher die Chance nutzen, Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden und den Innovations-Spirit Baden-Württembergs sichtbar zu machen.