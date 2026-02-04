Trump erneuert seine Grönland-Ambitionen, doch unter dem Eis lauert bereits ein dunkles Erbe aus dem Kalten Krieg – was damals unter höchster Geheimhaltung geplant war.
04.02.2026 - 18:00 Uhr
Im Januar 2026 sorgt Donald Trump erneut für internationale Schlagzeilen, indem er seine Ansprüche bezüglich Grönland und Arktis bekräftigt. Was 2019 von vielen noch als skurrile Idee oder PR-Gag abgetan wurde, hat sich im neuen Jahr als hartnäckige geopolitische Strategie erwiesen – oder ging es nur um schlitzohrige Ablenkung vom schwierigen Thema Ukraine? Spuren haben die Amerikaner in Grönland aber schon vor Jahrzehnten hinterlassen - und zwar in Form von Radioaktivität.