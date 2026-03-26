Zöllner stoppen einen 43-Jährigen mit Luxusartikeln im Wert von 24.000 Euro. Warum seine kuriose Erklärung für die fehlende Anmeldung die Beamten nicht überzeugt.

red/dpa 26.03.2026 - 11:28 Uhr

Mit einer fadenscheinigen Ausrede hat ein Mann versucht, unangemeldete Luxuswaren in Höhe von 24.000 Euro von der Schweiz nach Deutschland einzuführen. Der 43-Jährige wurde bei Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis kontrolliert und gab sofort an, abgabenpflichtige Waren dabei zu haben, wie es in einer Mitteilung hieß.