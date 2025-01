Verantwortliche des Nationalparks Schwarzwald debattieren über die geplante Gebietserweiterung. Eine Entscheidung darüber lässt aber auf sich warten.

dpa/lsw 31.01.2025 - 15:12 Uhr

Die Verantwortlichen des Nationalparks Schwarzwald wollen entgegen ursprünglicher Planung erst am 21. Februar die vieldiskutierte Ausweitung des Gebiets beschließen. Das höchste Entscheidungsgremium des Schutzgebiets verzichtete wegen Debatten und Bedenken in der Region zunächst auf ein Votum. „Die zusätzliche Zeit ist gut investiert“, sagte der Vorsitzende des Nationalparkrats, der Freudenstädter Landrat Klaus Michael Rückert, nach Beratungen in Baiersbronn.