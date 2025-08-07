Zwei Männer verlassen eine leerstehende Gaststätte, kurz darauf bricht Ermittlern zufolge ein Feuer aus. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine weltweit einmalige Touristenattraktion.
07.08.2025 - 11:47 Uhr
Nach dem Brand einer früheren Gaststätte gegenüber dem Uhrenmuseum mit der weltgrößten Kuckucksuhr haben Ermittler zwei Männer vorläufig festgenommen. Es gebe Hinweise auf Brandstiftung, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mit. Die Verdächtigen im Alter von 19 und 26 Jahren kamen demnach später wieder auf freien Fuß. Zuvor berichteten Medien.