Der Verkauf der Playmobil-Figur „Schwarzwald Marie“ im Sommer war ein voller Erfolg. Nun können sich Fans auf eine neue Auflage freuen – müssen jedoch tiefer in die Tasche greifen.
21.10.2025 - 11:44 Uhr
Gute Nachrichten für alle Fans der „Schwarzwald Marie“: Die weitgehend ausverkaufte Playmobil-Sonderfigur mit Bollenhut und Schwarzwälder Kirschtorte soll vom 30. Oktober an wieder erhältlich sein. Das geht aus einer Pressemitteilung der Schwarzwald Tourismus GmbH hervor. Zuvor hatten die „Badischen Neuesten Nachrichten“ berichtet.