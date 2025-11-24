Ein Bergwacht-Fahrzeug ist im Schwarzwald unterwegs zu einem Einsatz. Dann gerät es in den Gegenverkehr. Was die Polizei bisher über den Unfall weiß.

red/dpa/lsw 24.11.2025 - 13:46 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Bergwacht-Fahrzeug im Schwarzwald sind mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war das Bergwacht-Fahrzeug am Sonntag zwischen Feldberg und Titisee (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) mit Sondersignal auf dem Weg zu einem Einsatz. Aus zunächst unbekannten Gründen geriet es in den Gegenverkehr und streifte seitlich ein entgegenkommendes Fahrzeug.