Auf glatten Straßen kracht es im Schwarzwald mehrfach, einige Fahrzeuge bleiben sogar stecken. Die Polizei mahnt: Winterausrüstung und angepasste Fahrweise sind jetzt besonders wichtig.
27.03.2026 - 07:38 Uhr
Starker Schneefall und glatte Straßen haben im Schwarzwald zu zahlreichen Unfällen und erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Nach Angaben der Polizei sind auf mehreren Strecken im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Fahrzeuge steckengeblieben. Auch im Nordschwarzwald im Landkreis Calw kam es zu einem Glätteunfall.