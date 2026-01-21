Schweden trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Schweden trifft am Mittwoch, 21. Januar 2026, im dritten Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Beide Mannschaften haben die Hauptrunde bereits sicher erreicht und spielen heute aus, wie viele Punkte vor dem Beginn der Hauptrunde auf ihren Konten stehen werden. Fans können beim spannenden Duell der beiden Top-Teams live dabei sein.

 

 

Schweden gegen Kroatien live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die schwedische Handball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, in der Vorrunde auf Kroatien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Schweden gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Schweden, Kroatien
  • Wettbewerb: Vorrunde, Gruppe E, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Mittwoch, 21. Januar 2026
  • Uhrzeit/Anwurf: 20:30 Uhr
  • Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Schweden gegen Kroatien heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Schweden und Kroatien in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Schweden gegen Kroatien wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Schweden gegen Kroatien bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine der Vorrunde und Hauptrunde

Wo läuft Schweden gegen Kroatien heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Schweden und Kroatien bietet das ZDF einen kostenlosen Livestream in der ZDF-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportstudio.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Übertragung beginnt um 20:30 Uhr mit den Vorberichten. Kommentiert wird das Spiel von Gari Paubandt.

 

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Schweden gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Alle Informationen zur Übertragung Schweden gegen Kroatien bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek, sportstudio.de, Dyn