Die schwedische Handball-Nationalmannschaft trifft am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, in der Vorrunde auf Kroatien. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum dritten Vorrundenspiel Schweden gegen Kroatien bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Schweden, Kroatien

: Schweden, Kroatien Wettbewerb : Vorrunde, Gruppe E, Handball-EM der Männer 2026

: Vorrunde, Gruppe E, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Mittwoch, 21. Januar 2026

: Mittwoch, 21. Januar 2026 Uhrzeit/Anwurf : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Wer überträgt Schweden gegen Kroatien heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Schweden und Kroatien in der Vorrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Schweden gegen Kroatien wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Schweden gegen Kroatien bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.