Schweden trifft im dritten Spiel der Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Schweden trifft am Mittwoch, 21. Januar 2026, im dritten Vorrundenspiel bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Kroatien. Beide Mannschaften haben die Hauptrunde bereits sicher erreicht und spielen heute aus, wie viele Punkte vor dem Beginn der Hauptrunde auf ihren Konten stehen werden. Fans können beim spannenden Duell der beiden Top-Teams live dabei sein.