Die Schwägerin von Kronprinzessin Victoria ist vor langer Zeit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein begegnet. Dazu stellt das schwedische Königshaus nun einiges klar.
11.12.2025 - 17:48 Uhr
Stockholm - Die schwedische Prinzessin Sofia (41) hat den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein vor langer Zeit mehrmals im gesellschaftlichen Kontext getroffen. Die Frau von Prinz Carl Philip (46) und Schwägerin von Kronprinzessin Victoria (48) könne sich daran erinnern, Epstein vor rund 20 Jahren einige wenige Male begegnet zu sein, teilte das schwedische Königshaus auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.