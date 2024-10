Der Literaturnobelpreis geht in diesem Jahr an die südkoreanische Schriftstellerin Han Kang. Das gab die Schwedische Akademie in Stockholm bekannt.

dpa 10.10.2024 - 13:02 Uhr

