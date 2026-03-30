Hinter der Fassade der Ehe: Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit über 100 Männern gezwungen haben. Jetzt ist der Mann angeklagt.
30.03.2026 - 16:16 Uhr
In Schweden ist ein Mann angeklagt, seine Ehefrau zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Männern gezwungen zu haben. Die Anklage sei wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei, Vergewaltigungen und Missbrauch erhoben worden, berichtete die Nachrichtenagentur TT. Dem Schweden wird auch vorgeworfen, seiner Frau mehrfach gedroht zu haben.