Bei dem Feuer in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana kommen 40 Menschen ums Leben. Der Betreiber der Bar war der französischen Justiz offenbar schon früher bekannt.
05.01.2026 - 22:34 Uhr
Der Betreiber der Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana, in der nach einem verheerenden Feuer 40 Menschen ums Leben kamen, ist offenbar für die französische Justiz kein Unbekannter. Der Franzose Jacques M. geriet bereits früher wegen anderer Vergehen ins Visier der Ermittler, wie die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus mit dem Fall vertrauten Kreisen erfuhr. Demnach wurde er vor 20 Jahren in der Region Savoyen wegen Zuhälterei festgenommen.