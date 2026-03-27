Schweiz gegen Deutschland Florian Wirtz zaubert – Lob und Kritik für Angelo Stiller
Beim 4:3-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz überragt Florian Wirtz. Der Bundestrainer äußert sich aber auch zu Angelo Stiller.
Beim 4:3-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz überragt Florian Wirtz. Der Bundestrainer äußert sich aber auch zu Angelo Stiller.
Es liegt ja in der Natur der Sache – beziehungsweise: Es ist eine Frage der Zeit. Die WM naht, und so wird stets diskutiert, ob diese deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Zeug hat, im Sommer um um den Titel spielen zu können. So war das auch am Freitagabend, um kurz nach halb elf in Basel.