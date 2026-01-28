Schweden trifft bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute auf die Schweiz. Wer überträgt das letzte Hauptrundenspiel im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Digital Desk: Florian Huth

Schweden trifft am heutigen Mittwoch, 28. Januar 2026, bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf die Schweiz. Schweden ist auf Schützenhilfe angewiesen. Aufgrund des direkten Vergleichs muss der Co-Gastgeber gegen die Schweiz ein besseres Ergebnis als die Isländer gegen Slowenien holen. Spannung ist also garantiert!

 

 

Schweiz gegen Schweden heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Die Schweiz trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Schweden. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Schweiz gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Schweiz, Schweden
  • Wettbewerb: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Mittwoch, 28. Januar 2026
  • Uhrzeit: 20:30 Uhr
  • Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Handball-EM heute live: Wer überträgt Schweiz gegen Schweden im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen der Schweiz und Schweden in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Schweiz gegen Schweden wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Schweiz gegen Schweden bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Schweiz gegen Schweden heute kostenlos im Livestream sehen

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Handballspiels verzichten. Für das Spiel der Handball-EM zwischen Schweiz gegen Schweden bietet das Erste einen kostenlosen Livestream in der ARD-Mediathek an. Dieser kann in der Mediathek und auf sportschau.de ohne Anmeldung geschaut werden. Die Handball-Übertragung beginnt um 20:20 Uhr mit den Vorberichten.

Auch der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell der Schweiz gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Schweiz gegen Schweden bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: ARD-Mediathek, sportschau.de, Dyn