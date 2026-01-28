Schweden trifft bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute auf die Schweiz. Wer überträgt das letzte Hauptrundenspiel im TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Schweden trifft am heutigen Mittwoch, 28. Januar 2026, bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf die Schweiz. Schweden ist auf Schützenhilfe angewiesen. Aufgrund des direkten Vergleichs muss der Co-Gastgeber gegen die Schweiz ein besseres Ergebnis als die Isländer gegen Slowenien holen. Spannung ist also garantiert!