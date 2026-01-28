Die Schweiz trifft am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, in der Hauptrunde auf Schweden. Anwurf ist um 20:30 Uhr in der Malmö Arena in Schweden. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Hauptrundenspiel Schweiz gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Schweiz, Schweden

: Schweiz, Schweden Wettbewerb : Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026

: Hauptrunde, Gruppe 2, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Mittwoch, 28. Januar 2026

: Mittwoch, 28. Januar 2026 Uhrzeit : 20:30 Uhr

: 20:30 Uhr Halle: Malmö Arena, Malmö (Schweden)

Handball-EM heute live: Wer überträgt Schweiz gegen Schweden im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen der Schweiz und Schweden in der Hauptrunde, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel der Handball-Europameisterschaft Schweiz gegen Schweden wird nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel Schweiz gegen Schweden bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Schweiz gegen Schweden heute kostenlos im Livestream sehen