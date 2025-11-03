Schweiz in Not Erben-Alarm in den Bergen
Es ist Gefahr in Verzug: Droht der Schweiz eine nationale Erbschaftsteuer?
Die liebliche Schweiz – stets um ihr Ansehen in der Welt bedacht – sieht sich aktuell mit einer Volksinitiative befasst, die nicht nur den bisher tadellosen Ruf der direkten Demokratie in der Eidgenossenschaft zu beschädigen droht. Nein, auch das Ansehen der Alpenrepublik als Heimstatt und Zufluchtsort bedrohter Vermögen erscheint in Gefahr. So sieht das jedenfalls der Bundesrat in Bern, der in seiner ortsüblich als „Botschaft“ titulierten Empfehlung für eine Volksinitiative zur Einführung einer für die gesamte Schweiz geltenden Erbschaftsteuer deren kaum hinterfragbaren Nachteile eindrucksvoll vor Augen stellt. Urheber des Schlamassels sind, wenig überraschend, Jungsozialistinnen respektive Jungsozialisten, deren konfiskatorische Neigungen darauf abzielen, Nachlässe und Schenkungen ab einem Betrag von 50 Millionen Franken zu besteuern; dies mit einem Steuersatz von 50 Prozent. Das Steueraufkommen soll für eine „soziale Klimapolitik“ verwendet werden.