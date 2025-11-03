 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Politik

  4. Erben-Alarm in den Bergen

Schweiz in Not Erben-Alarm in den Bergen

Schweiz in Not: Erben-Alarm in den Bergen
1
Wo sich das Geld wohl fühlt: Zürich. Aber wie lange noch? Foto: imago images/Björn Trotzki

Es ist Gefahr in Verzug: Droht der Schweiz eine nationale Erbschaftsteuer?

Die liebliche Schweiz – stets um ihr Ansehen in der Welt bedacht – sieht sich aktuell mit einer Volksinitiative befasst, die nicht nur den bisher tadellosen Ruf der direkten Demokratie in der Eidgenossenschaft zu beschädigen droht. Nein, auch das Ansehen der Alpenrepublik als Heimstatt und Zufluchtsort bedrohter Vermögen erscheint in Gefahr. So sieht das jedenfalls der Bundesrat in Bern, der in seiner ortsüblich als „Botschaft“ titulierten Empfehlung für eine Volksinitiative zur Einführung einer für die gesamte Schweiz geltenden Erbschaftsteuer deren kaum hinterfragbaren Nachteile eindrucksvoll vor Augen stellt. Urheber des Schlamassels sind, wenig überraschend, Jungsozialistinnen respektive Jungsozialisten, deren konfiskatorische Neigungen darauf abzielen, Nachlässe und Schenkungen ab einem Betrag von 50 Millionen Franken zu besteuern; dies mit einem Steuersatz von 50 Prozent. Das Steueraufkommen soll für eine „soziale Klimapolitik“ verwendet werden.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Mehr Steuern für Erben?: Leistungslos reich: die Erben

Mehr Steuern für Erben? Leistungslos reich: die Erben

Die Hälfte der Menschen in Deutschland verfügt über kein nennenswertes Vermögen und hinterlässt deshalb auch nichts. Für andere hingegen ist schon bei der Geburt klar, dass sie sich niemals materielle Sorgen machen müssen. Ist das gerecht?

Das ganze Ausmaß dieses unbedachten Vorstoßes bringt der Bundesrat, also die Regierung, mit einer Beispielrechnung zur Anschauung: Vererbt eine Person 200 Millionen Franken, wären 50 Millionen Franken steuerfrei. 150 Millionen müssten zu 50 Prozent versteuert werden. 75 Millionen Franken wären futsch. Die Schweizer, denen eine angeborene Keuschheit im Umgang mit dem Steuersubstrat nachgesagt wird, kennen Erbschaften bisher nur auf kantonaler Ebene. Die Steuersätze sind so klein, dass sie leicht übersehen werden. Ein in der Not zurate gezogener Steuerprofessor hat dargelegt, was der Volksmund schon weiß: Geld ist ein scheues Reh. Anders gesagt: Der schockierte Geldadel denkt an einen Exodus vor dem Exitus. Die gute Nachricht: 2015 lehnten die Schweizer die nationale Erbschaftsteuer schon einmal ab.

Weitere Themen

Schweiz in Not: Erben-Alarm in den Bergen

Schweiz in Not Erben-Alarm in den Bergen

Es ist Gefahr in Verzug: Droht der Schweiz eine nationale Erbschaftsteuer?
Von Reiner Ruf
1 Jahr nach Trumps Wiederwahl: God’s Own Country: Wie Religion die USA spaltet

1 Jahr nach Trumps Wiederwahl God’s Own Country: Wie Religion die USA spaltet

Christlicher Nationalismus auf dem Vormarsch: Trumps zweite Amtszeit rückt Religion und Macht gefährlich nah zusammen. Theologen warnen vor wachsender Polarisierung.
Von Markus Brauer/KNA
Schätzung für 2026: Rente könnte um 3,7 Prozent steigen – so kommt die Erhöhung zustande

Schätzung für 2026 Rente könnte um 3,7 Prozent steigen – so kommt die Erhöhung zustande

Rentnerinnen und Rentner können auf eine solide Erhöhung zum 1. Juli 2026 hoffen. Wie sie zustande kommt und welche Rolle das Rentenpaket noch spielt.
Von Tobias Peter
CDU-Bundestagsabgeordnete: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Caroline Bosbach

CDU-Bundestagsabgeordnete Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Caroline Bosbach

Seit Monaten bestreitet die Bundestagsabgeordnete Caroline Bosbach Betrugsvorwürfe. Doch die Staatsanwaltschaft sieht einen Anfangsverdacht – und hat entsprechende Schritte eingeleitet.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert

Newsblog zum Krieg in Nahost Von Hamas übergebene Geisel-Leichen identifiziert

Nach gut zwei Jahren sind die überlebenden israelischen Geiseln von der palästinensischen Hamas freigelassen worden. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Krieg in der Ukraine: Flamingo zerstört Putins Erdöldepots

Krieg in der Ukraine Flamingo zerstört Putins Erdöldepots

Die Ukraine hat weitreichende Waffensysteme entwickelt, die bis tief ins russische Hinterland reichen. Sie zerstören vor allem die Infrastruktur für Erdöl und Erdgas.
Von Franz Feyder
„Mercedes und VW wird es Ende des Jahrzehnts nicht mehr geben“

Auto-Diskussion bei Caren Miosga Özdemir bezweifelt Verbrenner-Aus in 2035

Der grüne Spitzenkandidat für Baden-Württemberg, Cem Özdemir, bezweifelt ein Verbrenner-Aus im Jahr 2035 und hält andere Dinge für das „Autoland“ für entscheidender.
Von Christoph Link
Annalena Baerbock in New York: Wie „Gossip Girl“ – Ex-Außenministerin veröffentlicht neues Video

Annalena Baerbock in New York Wie „Gossip Girl“ – Ex-Außenministerin veröffentlicht neues Video

Seit September ist Baerbock Präsidentin der UN-Vollversammlung in New York. Immer wieder dokumentiert sie ihren Alltag in vieldiskutierten Insta-Videos - jetzt gibt es ein neues.
Wahlkampf in New York: Muslim, links, scharfzüngig: Ein Kandidat, der geliebt und gehasst wird

Wahlkampf in New York Muslim, links, scharfzüngig: Ein Kandidat, der geliebt und gehasst wird

Der Demokrat Zhoran Mamdani polarisiert etwa mit Aussagen zum Gaza-Krieg sogar in seiner eigenen Partei. Kann eine islamfeindliche Kampagne seines Konkurrenten ihn stoppen?
Von Thilo Kößler
Festnahme in Berlin: Mann soll Terror-Anschlag geplant haben – SEK-Einsatz

Festnahme in Berlin Mann soll Terror-Anschlag geplant haben – SEK-Einsatz

Die Polizei nimmt am Samstag in Berlin einen Mann fest, der einen Anschlag geplant haben soll. Was bislang bekannt ist.
Weitere Artikel zu Schweiz Volksabstimmung Erbschaftsteuer
 