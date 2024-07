Er frisst Felder leer und Bäume kahl: In der Schweiz nahe der deutschen Grenze breitet sich der Japankäfer aus. Nun gibt es erstmals in Deutschland eine besondere Schutzmaßnahme.

Matthias Kapaun 23.07.2024 - 21:09 Uhr

Nach weiteren Funden des gefräßigen Japankäfers in der Schweiz nahe der deutschen Grenze hat der Nachbarlandkreis Lörrach in Baden-Württemberg seine Schutzmaßnahmen ausgeweitet. Die Funde sind zuletzt so nahe an die Grenze herangerückt, dass der Landkreis nun erstmals in Deutschland zum Schutz eine sogenannte Befallszone eingerichtet hat, wie das Landwirtschaftliche Technologiezentrum Augustenberg (LTZ) in Karlsruhe mitteilte.