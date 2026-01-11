Die Götter waren für Erich von Däniken Weltall-Bewohner wie du und ich. Nur klüger und fortgeschrittener. Der Schweizer Experte für alles Außerirdische hat die Fantasie von Millionen beflügelt.
11.01.2026 - 13:41 Uhr
Zürich - Keine Angst vor Außerirdischen: Für den Schweizer Autor Erich von Däniken war ihr baldiges Kommen so sicher wie das Amen in der Kirche - und kein Grund zur Sorge. "In den nächsten zehn Jahren wird die Welt mit außerirdischen Wesen in Kontakt kommen, es werden schöne Begegnungen werden", sagte er 2018 in der Schweizer Boulevardzeitung "Blick" voraus. Bevor es so weit war, ist der selbst ernannte Spezialist für Galaktisches nun im Alter von 90 Jahren gestorben.