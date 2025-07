Ausverkaufte Stadien sind bei der EM der Fußballerinnen in der Schweiz der Standard. Nun wurde schon vor dem Finale eine Rekordmarke überboten.

red/dpa 24.07.2025 - 08:16 Uhr

Bei der Fußball-EM der Frauen in der Schweiz ist ein Zuschauerrekord aufgestellt worden. Die bislang gezählten 623.088 Besucherinnen und Besucher stellen schon vor dem Finale zwischen England und Spanien an diesem Sonntag (18.00 Uhr) eine Bestmarke für EM-Turniere der Frauen dar. Den Rekord teilte die Europäische Fußball-Union UEFA während des zweiten Halbfinals zwischen Deutschland und Spanien in Zürich mit.