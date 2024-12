Der Schweizer Maler Giacomo Santiago Rogado stellt mit „All that you see“ zum ersten Mal in der Kunsthalle Göppingen aus. Die Schau zeigt rund 80 Werke aus den verschiedenen Werkreihen, die der Künstler in den vergangenen 20 Jahren entstanden schuf.

Hans Steinherr 12.12.2024 - 06:00 Uhr

Giacomo Santiago Rogados Installationen, Papierarbeiten und Malerei setzen sich mit menschlicher Wahrnehmung auseinander, animieren zu zwanglosem Schauen, Träumen und Reflektieren. Dazu muss sich der Besucher in der Kunsthalle allerdings zuerst Zugang verschaffen. Physisch wie geistig. Ein großer, an allen Seiten geschlossener Kubus versperrt geradezu den Zutritt in die Shedhalle. Man kann gar nicht anders und muss den Block, der unweigerlich an die Kaaba erinnert, umwandern. Am besten im Uhrzeigersinn, um sich Schritt für (Gedanken-)Schritt einem dunklen Loch als Zugang zu nähern und um sich danach im Ungewissen . . .