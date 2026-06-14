In Winzerhausen wird am Wochenende bereits zum 50. Mal das Straßenfest gefeiert. Neben altbewährten Traditonen kann dieses Jahr auch gemeinsam beim Fußball mitgefiebert werden.

Julia Amrhein 14.06.2026 - 10:15 Uhr

Das Dorf Winzerhausen liegt idyllisch am Fuße des Wunnensteins, umgeben von Weinbergen. Ruhig und beschaulich möchte man sagen – aber nicht an diesem Wochenende! Einmal im Jahr lädt der TGV Winzerhausen gemeinsam mit weiteren örtlichen Vereinen und Einrichtungen nämlich zum Straßenfest ein. Und die Besucher kommen gerne.