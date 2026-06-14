In Winzerhausen wird am Wochenende bereits zum 50. Mal das Straßenfest gefeiert. Neben altbewährten Traditonen kann dieses Jahr auch gemeinsam beim Fußball mitgefiebert werden.

Ludwigsburg: Julia Amrhein (jam)

Das Dorf Winzerhausen liegt idyllisch am Fuße des Wunnensteins, umgeben von Weinbergen. Ruhig und beschaulich möchte man sagen – aber nicht an diesem Wochenende! Einmal im Jahr lädt der TGV Winzerhausen gemeinsam mit weiteren örtlichen Vereinen und Einrichtungen nämlich zum Straßenfest ein. Und die Besucher kommen gerne.

 

Straßenfest feiert ein Jubiläum

2026 können die Organisatoren zudem auf ein besonderes Jubiläum blicken: Bereits zum 50. Mal wird in Winzerhausen ausgiebig gefeiert. Wein aus dem Bottwartal, eine Aperol-Bar, Schwenkbraten: Rund um die Kelter sind nicht nur verschiedene kulinarische Spezialitäten, sondern auch ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die Live-Band musste zwar leider kurzfristig ausfallen, dafür sprang aber DJ Max ein und sorgte für gute Stimmung.

Der Schwenkbraten gehört traditionell zum Straßenfest mit dazu. Foto: Werner Kuhnle

Und auch am Sonntag wird weitergefeiert. Neben einem Weißwurstfrühstück und Kuchen ab 14 Uhr lockt heute noch ein besonderes Angebot: Auf dem Straßenfest in Winzerhausen kann ab 19 Uhr das WM-Spiel Deutschland gegen Curaçao gemeinsam auf der Leinwand verfolgt werden.