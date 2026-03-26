Schwenninger Wild Wings Das Epizentrum der Eishockey-Emotionen
Die Schwenninger Wild Wings fordern im Play-off-Viertelfinale die Kölner Haie – und haben gegen den großen Favoriten ihre stimmungsvollen Fans im Rücken.
Die Schwenninger Wild Wings fordern im Play-off-Viertelfinale die Kölner Haie – und haben gegen den großen Favoriten ihre stimmungsvollen Fans im Rücken.
Die finnische Wand blieb stabil. Sie stand so sicher und fest, wie sie es in Schwenningen befürchtet hatten. Torwart Janne Juvonen, frisch gewählter „Spieler des Jahres“ in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) und in der Hauptrunde mit einer Fangquote von mehr als 93 Prozent der beste Keeper, hielt auch in Spiel eins des Play-off-Viertelfinals bei den Schwenninger Wild Wings (1:0) alles, was auf sein Tor kam. Es steht aus Sicht der Schwäne nach den jüngsten Eindrücken zu befürchten, dass das in Partie zwei der Best-of-Seven-Serie an diesem Freitag in Köln (19.30 Uhr) wieder so passieren wird. Und die Wand damit wieder im Weg steht.
Am kommenden Wochenende finden zum Abschluss der Weltcup-Saison erneut Skiflug-Wettkämpfe der Frauen und Männer statt, dann im slowenischen Planica. Wann gesprungen wird, zu welchen Uhrzeiten die Wettbewerbe im Skifliegen stattfinden und wo Fans die Wettkämpfe live im TV und im Livestream verfolgen können. Das sind die wichtigsten Infos im Überblick.