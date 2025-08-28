Vor zwei Jahren wurde bei der Frau des Moderators Daniel Aminati schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Nun spricht sie mit ihren Followern über das „Auf und Ab“ der Krankheit.

Vor zwei Jahren gab Patrice Aminati, Frau des Moderators Daniel Aminati, bekannt, dass sie an schwarzem Hautkrebs erkrankt ist. Seitdem prägt die Krankheit ihr Leben. Nach einigen Behandlungsversuchen gab die 30-Jährige im Mai im Interview mit der Zeit bekannt, dass ihr Krebs als nicht mehr heilbar eingestuft wird und sie sich im Krebsstadium vier befindet. Seitdem befindet sich Aminati in palliativer Behandlung.

Nun meldete sie sich, nachdem es einige Wochen sehr ruhig auf ihren Social Media Profilen war, mit einem Gesundheitsupdate auf Instagram: „Vor vier Wochen habe ich eine neue Therapie, eine andere Infusion erhalten - mit Nebenwirkungen, die wie immer diese begleiten. Ich kann nur sagen: Selbst Therapien brauchen Mut, Durchhaltevermögen.“

Nur wenige Monate nach der Geburt der gemeinsamen Tochter erhielt Aminati die Diagsnose malignes Melanom. Auch als schwarzer Hautkrebs bekannt, ist es die gefährlichste Form von Hautkrebs. Es kann bereits in einem frühen Stadium Metastasen bilden und damit lebensbedrohlich werden.

Patrice Aminati erklärt unter ihrem Post, welche Erkenntnis ihr die letzten Wochen gebracht haben: „Die Gnade dieser Erfahrung: Ich habe begriffen, das Leben ist endlich. Ich genieße den Moment … mein liebes kleines Leben, das mir immer kostbarer wird.“

„Ihr macht mir so viel Mut.“

Vor allem bedankt sie sich bei ihren Followern für die vielen Nachrichten : „ Eure Nachfragen, Eure Freundlichkeit, die vielen netten Begegnungen, die aufmerksamen Blicke, die gedrückten Daumen. Wie Menschen miteinander umgehen … so positiv und liebevoll … hier und überall. Ich habe auch viele eurer Ideen, Tipps probiert. Ihr macht mir so viel Mut.“

Die Fans grüßen zurück: viele Follower wünschen ihr viel Kraft oder schreiben „Mutmacher“, also Geschichten von Menschen in ähnlichen Situationen unter den Post. „Seit 25 Jahren lebe ich mit den Diagnosen Melanom. Der Satz welcher mich immer begleitet hat: Hinfalllen, Aufstehen, Krone richten, Weitergehen like a Queen. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute. Go Girl“ oder „So schöne Worte. Es macht jeden bewusst wie unnötig man sich manchmal über Dinge aufregt anstatt dankbar zu sein sie zu erleben.“

Der Taff-Moderator Daniel Aminati und Patrice sind seit drei Jahren verheiratet. Die beiden haben eine Tochter und wohnen in der Nähe von Dresden.