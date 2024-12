In nur fünf Tagen fällt im Norden von Malaysia so viel Regen wie sonst in einem halben Jahr. Es gibt viele Tote - auch in Thailand.

dpa 03.12.2024 - 13:00 Uhr

Kuala Lumpur/Bangkok - Bei extremen Regenfällen im Nordosten von Malaysia und im Süden von Thailand sind Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Hunderttausende Bürger in den beiden Nachbarländern waren betroffen und mussten zeitweise evakuiert werden. In einigen Gebieten sei innerhalb von fünf Tagen so viel Niederschlag gefallen, wie sonst in sechs Monaten, zitierten malaysische Medien Premierminister Anwar Ibrahim. "Das ist ein Regenrekord, er übertrifft alle Erwartungen", sagte der Regierungschef.