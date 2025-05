Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, ist es in den vergangenen Tagen im Rems-Murr-Kreis zu zwei folgenschweren Unfällen mit jeweils einem Schwerverletzten gekommen.

In Schorndorf wurde eine 71-jährige Radfahrerin am Mittwochnachmittag schwer verletzt, als sie in der Langen Straße an einem geparkten Auto vorbeifuhr. Der Fahrer des Wagens öffnete in diesem Moment seine Tür einen Spalt, woraufhin die Frau stürzte und sich schwere Verletzungen am linken Arm zuzog.

Lesen Sie auch

Nur einen Tag später wurde ein Wanderer bei Welzheim schwer verletzt. Gegen 10 Uhr befand sich eine Wandergruppe im Bereich des Aichstruter Stausees, als ein Anhänger, gezogen von einem Pkw, einen der Fußgänger am Bein erfasste. Der Mann musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.