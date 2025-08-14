Schwere Verletzung in Portugal Bitteres Aus für Susi Fortun bei der Tennis-WM
Der Traum von WM-Gold im Einzel und mit dem Team platzt. Die Spielerin des TC Leonberg zieht sich im Viertelfinale gegen Spanien eine schlimme Verletzung am Fuß zu.
Es hätte der Saison-Höhepunkt für Susi Fortun werden sollen, doch es führte sie zum Tiefpunkt: Die Tennis-Spielerin des TC Leonberg wollte mit der deutschen Mannschaft sowie im Einzel den Titel bei der Altersklassen-WM in Lissabon gewinnen – doch eine schwere Fußverletzung ließ die Träume platzen wie einen Luftballon, dem eine Nadel zu nahe gekommen ist.