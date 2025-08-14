 
  Bitteres Aus für Susi Fortun bei der Tennis-WM

Schwere Verletzung in Portugal Bitteres Aus für Susi Fortun bei der Tennis-WM

Schwere Verletzung in Portugal: Bitteres Aus für Susi Fortun bei der Tennis-WM
Mannschafts-WM in Lissabon: Bis zum Viertelfinale war die Tennis-Welt der Susi Fortun (re.) und des deutschen Teams noch intakt. Foto: privat

Der Traum von WM-Gold im Einzel und mit dem Team platzt. Die Spielerin des TC Leonberg zieht sich im Viertelfinale gegen Spanien eine schlimme Verletzung am Fuß zu.

Sport: Jürgen Kemmner (jük)

Es hätte der Saison-Höhepunkt für Susi Fortun werden sollen, doch es führte sie zum Tiefpunkt: Die Tennis-Spielerin des TC Leonberg wollte mit der deutschen Mannschaft sowie im Einzel den Titel bei der Altersklassen-WM in Lissabon gewinnen – doch eine schwere Fußverletzung ließ die Träume platzen wie einen Luftballon, dem eine Nadel zu nahe gekommen ist.

 

„Das ist ganz, ganz bitter“, stöhnte Susi Fortun, „ich fühlte mich so topfit und hatte mich so sehr auf die WM gefreut.“ Im Viertelfinale gegen Spanien zog sich die 52-Jährige eine Verletzung am Fuß zu, noch ist unklar, ob es sich um eine Stressfraktur an der Ferse oder einen Anriss der Achillessehne handelt. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland am Montag steht für Susi Fortun ein MRT-Termin an, der Klarheit bringen soll.

Nach dem Viertelfinale humpelte Susi Fortun (re.) an Krücken vom Court. Foto: privat

In Lissabon hatte die Tennis-Spielerin die deutsche Mannschaft als Kapitänin in die Partien geführt. Finnland und Lettland wurden besiegt, im Viertelfinale ging es gegen die starken Spanierinnen. Isabell Willer hatte des erste Einzel für Deutschland gewonnen, Susi Fortun wollte den entscheidenden zweiten Sieg für Deutschland holen – dann wäre das Doppel bedeutungslos geworden. Den ersten Satz holte die Leonbergerin sich mit 6:2, den zweiten musste sie mit 3:6 abgeben. Im Entscheidungssatz stand es 5:5, da fuhr es Susi Fortun bei einem weiten Schritt heftig in die Ferse und sie hörte ein Krachen.

Zumindest konnte Susi Fortun (re.) bald wieder lächeln: Die übrigen Partien der deutschen Mannschaft verfolgte sie von außen. Foto: privat

„Ich wusste sofort, da ist was Schlimmes passiert“, erzählte sie. Es kam der Physiotherapeut, es wurde getapet, doch die Deutsche war extrem gehandicapt. „Ich wollte nicht aufgeben, ich habe die Partie so gut es ging zu Ende gebracht“, berichtete die Sportlerin. Susi Fortun unterlag 5:7, und da auch das Doppel (in dem sie eingeplant war) verloren ging, schied die Mannschaft aus. Die 52-Jährige verfolgte das Match mit Krücken von der Bank aus – an den Start in der Einzel-Konkurrenz war sowieso nicht mehr zu denken.

Bei den deutschen Meisterschaften freute sich Susi Fortun noch über den Einzel-Titel. Foto: privat

Das deutsche Team erreichte am Ende ohne Susi Fortun Platz fünf. „Das war ein Tiefschlag, ich hatte mir in beiden Wettbewerben richtig gute Chancen auf eine Medaille ausgerechnet“, sagte sie. Die Einschätzung kam nicht von ungefähr. Bei den deutschen Meisterschaften in der Woche zuvor marschierte die Spielerin des TC Leonberg ungefährdet ins Finale der Altersklasse D 50, wo sie mit 6:1 und 6:0 triumphierte.

Bei den deutschen Meisterschaften war keine Gegnerin Susi Fortun gewachsen. Foto: privat

Doch offenbar liegt über den Starts von Susi Fortun in Lissabon ein böses Omen. Vor drei Jahren, als die deutsche Mannschaft WM-Gold gewann, hatte sie sich im Finale einen Meniskus-Einriss im rechten Knie zugezogen – und jetzt die nächste schwere Verletzung. „Ich muss das aus dem Kopf bekommen“, sagte Susi Fortun, „spätestens bis wieder eine WM in Portugal stattfindet.“

