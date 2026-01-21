Dem US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield wird sexueller Missbrauch von Minderjährigen vorgeworfen. Bis zum Prozessbeginn muss der 68-Jährige aber nicht in Untersuchungshaft bleiben.

Albuquerque - Der US-Schauspieler und Regisseur Timothy Busfield, der sich vorige Woche nach Vorwürfen des Kindesmissbrauchs der Polizei stellte, kommt aus der Untersuchungshaft frei. Ein Richter im US-Bundesstaat New Mexico entschied bei einer Anhörung, dass der 68-Jährige bis zum Beginn des Prozesses gegen ihn auf freiem Fuß bleiben könne. Die Staatsanwaltschaft hatte seinen Verbleib in Untersuchungshaft gefordert. Busfields Ehefrau, die US-Schauspielerin Melissa Gilbert ("Unsere kleine Farm"), wohnte dem Gerichtstermin bei.