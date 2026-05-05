Der geplante US-Truppenabzug könnte vor allem Bayern treffen. Der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten ruft dazu auf, das nicht einfach «achselzuckend» hinzunehmen.
05.05.2026 - 12:44 Uhr
Berlin - CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann hat Überlegungen über den Abzug einer US-Kampfbrigade aus dem bayerischen Vilseck bestätigt und vor einem "schweren Schlag" für Bayern gewarnt. "Dieser Truppenabzug in Vilseck, wenn er denn kommen sollte, das ist ein schwerer Schlag für Bayern, ein schwerer Schlag für die Oberpfalz und im Übrigen auch ein schwerer Schlag für die Sicherheitsarchitektur innerhalb der Nato", sagte der Chef der CSU-Abgeordneten im Bundestag in Berlin. Man dürfe da "nicht einfach zur Tagesordnung übergehen".