Mindestens neun Tote nach Taifun "Gaemi" in Taiwan

Foto: Uncredited/Taiwan Ministry of National Defense/AP/dpa

Der Taifun «Gaemi» hat in Taiwan für Chaos und Verwüstung gesorgt, in China wurden viele Menschen in Sicherheit gebracht. Auf den Philippinen macht zudem nach wie vor ein gesunkener Öltanker Sorgen.

dpa 27.07.2024 - 11:19 Uhr

Taipeh/Manila/Peking - Die Zahl der Todesopfer von Taifun "Gaemi" ist in Taiwan auf mindestens neun gestiegen. Knapp 900 weitere Personen wurden durch die massiven Regenstürme verletzt, wie die taiwanischen Behörden mitteilten. Über 800.000 Haushalte müssen zudem zeitweise ohne Strom auskommen. In einigen Teilen der Insel sind auch am heutigen Samstag öffentliche Einrichtungen aus Sicherheitsgründen geschlossen.