Der Verursacher eines schweren Unfalls, der sich am Montagabend auf der A8 bei Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung Stuttgart ereignete, ist zu Fuß von der Unfallstelle geflüchtet. Eine Fahndung nach dem Unbekannten blieb bislang erfolglos. Die Polizei sucht Zeugen. Bei dem Unfall wurde eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt, die A8 musste rund drei Stunden voll gesperrt werden.

Wie die Polizei meldet, gingen die ersten Notrufe gegen 19.45 Uhr ein. Als die ersten Streifenwagen eintrafen, waren die betroffenen Fahrzeuge über alle drei Fahrstreifen in Richtung Stuttgart verteilt, dadurch war die Autobahn in diese Richtung vollständig blockiert. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein Sprinter-Fahrer auf der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er im Bereich Kirchheim unter Teck ein Stauende übersah und ungebremst ins Heck eines Hyundai krachte, in dem die 21-Jährige am Steuer saß. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Hyundai in den BMW einer 23-Jährigen und kam dann rechts in der Schutzplanke zu Stillstand.

Als die Polizei eintraf, hatte sich der Sprinter-Fahrer schon von der Unfallstelle entfernt. Zeugen berichteten, dass die Person männlich und um die 50 Jahre alt war und von der Autobahn zu Fuß geflüchtet sei. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei dem Flüchtigen um den 50-jährigen Halter des Sprinters handelt. Eine Fahndung, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Für die Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Autobahn in diesem Bereich für rund drei Stunden in Richtung Stuttgart voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden beträgt circa 22.000 Euro. An der Unfallstelle waren 26 Einsatzkräfte der Feuerwehr Kirchheim-Nabern vor Ort, außerdem drei Rettungswagen und ein Notarztfahrzeug.

Die Fahrerin des Hyundai wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Verkehrsdienst Mühlhausen ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07335/96260 zu melden. Der Fahrer sieht nun einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung entgegen.