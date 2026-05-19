Die Polizei wollte in Zuffenhausen einen 32-Jährigen kontrollieren. Der trat stattdessen aufs Gaspedal und flüchtete. Bei seiner Flucht verursachte der Mann mehrere Unfälle.

Ein 32-Jähriger ist am Montagabend bei seiner Flucht vor der Polizei auf der A81 bei Ludwigsburg gegen eine Leitplanke gefahren. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg ermittelt nun nicht nur wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, sondern auch wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

BMW-Fahrer streift zwei Autos auf der Flucht Seinen Anfang nahm alles gegen 20.20 Uhr in Stuttgart, wo einer Zivilstreife ein blauer BMW aufgefallen war, der auf der B10 in Richtung Innenstadt fuhr. Die Beamten wollten den Fahrer daraufhin im Bereich der Abfahrt Friedrichswahl einer Verkehrskontrolle unterziehen. Als dieser aber die Polizei als solche und deren Vorhaben erkannte, trat er aufs Gas und trat die Flucht an.

Mit deutlich überhöhtem Tempo fuhr der 32-Jährige über die Borsig-, Steiermärker- und Wernerstraße in die Schwieberdinger Straße, wo er wohl zwei Wagen streifte. Der dabei entstandene Schaden dürfte sich auf rund 25.000 Euro belaufen. Anschließend überfuhr der BMW-Fahrer den „Porschekreisel“ in Richtung A81. Dort fuhr er zunächst auf dem Standstreifen weiter, da sein Wagen augenscheinlich einen platten Reifen hatte.

32-Jähriger hatte keinen Führerschein

Als der 32-Jährige bemerkte, dass die Polizei ihm weiterhin auf den Fersen war, beschleunigte er abermals stark und fuhr in Richtung Heilbronn davon. Die Flucht endete für den Mann schließlich an der Auffahrt Ludwigsburg-Nord, wo er – wohl aufgrund seines hohen Tempos – beim Versuch, die Autobahn in Richtung Bietigheim-Bissingen zu verlassen, gegen besagte Leitplanke fuhr.

Der 32-Jährige, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, erlitt schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden dürfte sich auf mindestens 70.000 Euro belaufen. Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Zeugen, sowie Personen, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter 0711/68690 oder stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.