Ein Mercedes SLK stößt am Mittwochabend zwischen Waiblingen-Hohenacker und Schwaikheim frontal mit einem Skoda zusammen. Zwei Menschen werden schwer verletzt.
18.06.2026 - 07:50 Uhr
Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Landstraße 1140 schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes SLK war am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr vom Bittenfelder Kreisel kommend in Richtung Schwaikheim (Rems-Murr-Kreis) unterwegs, als er nach Polizeiangaben aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet.