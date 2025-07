Bei einem Verkehrsunfall in Bönnigheim am Donnerstag ist ein 15-jähriger Motorroller-Fahrer schwer verletzt worden. Sein 16-jähriger Sozius kam mit leichten Verletzungen davon. Der Junge war mit seinem Roller gegen einen Dacia geprallt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 18.15 Uhr in der Hofener Straße. Wie die Polizei berichtet, war die Fahrerin des Dacias in Richtung Hofen unterwegs, der 15-Jährige fuhr hinter ihr. Da am rechten Fahrbahnrand mehrere Autos parkten, musste die 59-Jährige in einer Lücke stoppen, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Die Polizei geht davon aus, dass der 15-Jährige dies übersah und daraufhin mit dem Dacia kollidierte. Die beiden Jugendlichen wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.