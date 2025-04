Motorradfahrer fliegt nach Kollision über Auto und landet in Heckscheibe

Ein Motorradfahrer wird am Samstagnachmittag bei Deckenpfronn nach einem Zusammenstoß in die Heckscheibe eines Autos geschleudert. Ein Rettungshubschrauber fliegt den verletzten Biker in eine Klinik.

Julia Hawener 19.04.2025 - 18:27 Uhr

Ein schwerer Unfall zwischen einem Motorradfahrer und zwei Autos hat sich am Samstagnachmittag auf der Kreisstraße zwischen Deckenpfronn und Gärtringen (Landkreis Böblingen) ereignet. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden musste, wie die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt.