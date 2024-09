Bei einem schweren Verkehrsunfall ist eine 27 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Sie hatte laut Polizei versucht, in einer Rechtskurve zu überholen.

Lukas Jenkner 01.09.2024 - 08:41 Uhr

Bei einem Unfall auf der Straße von Baisingen nach Mötzingen (Kreis Böblingen) ist eine 27 Jahre alte Frau schwer verletzt worden. Dies berichtet die Polizei. Die Frau war am Samstagabend gegen 22.30 Uhr auf der L1361 in Richtung Mötzingen unterwegs und überholte in einer Rechtskurve einen vor ihr fahrenden Mercedes sowie einen BMW X1.