Ein Motorradfahrer ist bei Spiegelberg in einer Linkskurve von der L1117 abgekommen und schwer verletzt worden. Ursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

Rems-Murr: Sascha Sauer (sas)

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der Landesstraße 1117 zwischen Jux und Nassach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige kam nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.

 

Der Mann wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Weitere Verkehrsteilnehmer waren nach aktuellem Stand nicht beteiligt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.