Ein Motorradfahrer ist bei Spiegelberg in einer Linkskurve von der L1117 abgekommen und schwer verletzt worden. Ursache war vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit.

Sascha Sauer 07.06.2026 - 10:36 Uhr

Ein Motorradfahrer ist am Samstagabend auf der Landesstraße 1117 zwischen Jux und Nassach (Rems-Murr-Kreis) schwer verletzt worden. Der 53-Jährige kam nach Angaben der Polizei gegen 18.35 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und stürzte im Grünstreifen. Vermutlich war nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache für den Unfall.