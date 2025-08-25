Ein Autofahrer soll einem Radfahrer das Zeichen gegeben haben, dass er die Straße überqueren kann. Doch dann verwechselt er Gas und Bremse – mit schwerwiegenden Folgen.

jhw/dpa/lsw 25.08.2025 - 17:59 Uhr

Ein 91-Jähriger hat mit seinem Auto einen Radfahrer in Offenau (Landkreis Heilbronn) erfasst und den 54-Jährigen lebensgefährlich verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen habe der Autofahrer dem Radfahrer ein Zeichen gegeben, dass er die Straße überqueren könne. Dabei habe der 91-Jährige aber versehentlich auf das Gaspedal statt die Bremse getreten. Das Auto beschleunigte den Angaben nach, erfasste den 54-Jährigen und schleuderte ihn auf die Fahrbahn.