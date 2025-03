Ein 22 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 1259 bei Grafenberg (Kreis Reutlingen) einen Unfall verursacht, bei dem er selbst und seine 19-jährige Beifahrerin leicht verletzt wurden. Bei dem Unfall überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der Seite zum Liegen. Es entstand Schaden in Höhe von rund 75.000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, war der 22-Jährige mit seinem Elektroauto der Marke Polestar gegen 17.10 Uhr auf der Kreisstraße von Grafenberg herkommend in Richtung Kleinbettlingen unterwegs. Kurz nach dem Ortsende habe der junge Mann wohl aufgrund massiver Beschleunigung die Kontrolle über den Wagen verloren, woraufhin sich das Auto mehrfach überschlug und nach mehr als 100 Metern auf der Seite zum Liegen kam.

Der Fahrer sowie seine 19-jährige Beifahrerin erlitten dabei ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die beiden Insassen hatten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreit. Am Polestar dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 75.000 Euro entstanden sein. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei vor Ort.