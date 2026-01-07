Schneeräumen mit schlimmem Ausgang: In Villingendorf landet ein Fußgänger nach einem Unfall im Krankenhaus. Die Polizei ermittelt.

red/dpa/lsw 07.01.2026 - 14:26 Uhr

Ein Fußgänger ist im Landkreis Rottweil von einem Schneepflug erfasst und schwer verletzt worden. Der 60-Jahre alte Fahrer des Fahrzeugs mit Schneepflug räumte zunächst den Gemeindeplatz in Villingendorf, wie die Polizei mitteilte. Als er dann nach links auf die Hauptstraße fahren wollte, kollidierte er mit dem 86 Jahre alten Fußgänger. Er war zu diesem Zeitpunkt auf dem Gehweg unterwegs. Der Senior kam mit seinen schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.