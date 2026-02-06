Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, zwei Wagen prallen frontal zusammen. Die Landesstraße bei Aspach ist stundenlang voll gesperrt.
06.02.2026 - 16:08 Uhr
Auf der Landesstraße zwischen Fürstenhof und Großaspach im Rems-Murr-Kreis ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 72 Jahre alter Autofahrer verlor gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen zusammen.