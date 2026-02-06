Ein Autofahrer gerät auf die Gegenfahrbahn, zwei Wagen prallen frontal zusammen. Die Landesstraße bei Aspach ist stundenlang voll gesperrt.

Auf der Landesstraße zwischen Fürstenhof und Großaspach im Rems-Murr-Kreis ist es am Freitagnachmittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 72 Jahre alter Autofahrer verlor gegen 13 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal mit dem Fahrzeug eines 22-Jährigen zusammen.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde der ältere Fahrer bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Wrack befreien. Anschließend brachte der Rettungsdienst den Mann in eine Klinik. Der 22-jährige Fahrer des entgegenkommenden Wagens kam mit leichten Verletzungen davon.

Unfall auf L1124: Vollsperrung legt Verkehr lahm

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Landesstraße vollständig. Der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen.

Nach Angaben der Polizei entstand bei dem Unfall ein Sachschaden von rund 25.000 Euro. Warum der 72-Jährige auf die Gegenfahrbahn geriet, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.