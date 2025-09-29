Er überholt mit seinem Auto mehrere Fahrzeuge und fährt frontal in den Gegenverkehr. Jetzt ermittelt die Polizei wegen einer Ausfahrt im Schwarzwald mit Autos einer bestimmten Marke.

red/dpa/lsw 29.09.2025 - 18:37 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß nahe Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) sind sechs Menschen schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge hatte ein 58 Jahre alter Ferrari-Fahrer am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 317 mehrere Fahrzeuge überholt. Der Wagen prallte in einer Kurve frontal gegen das entgegenkommende Auto eines 24-jährigen Fahrers.