Acht Fahrzeuge kollidieren am Mittwochabend in der Schmidener Straße. Es entsteht hoher Schaden, die Straße ist im Bereich des Unfalls gesperrt.

Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt ereignet hat und an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ist ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Die Schmidener Straße ist aktuell zwischen der Gnesener Straße und der Sulzerrainstraße gesperrt. (Stand: 18.30 Uhr)

Wie die Polizei in einer ersten Meldung mitteilt, kam es kurz vor 18 Uhr zu dem Unfall, an dem ersten Informationen zufolge mindestens acht Fahrzeuge beteiligt waren.

Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge muss die Schmidener Straße in diesem Bereich voll gesperrt werden.

Laut einem Sprecher der Polizei wurde bei dem Unfall offenbar niemand verletzt. Informationen zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.