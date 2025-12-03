Acht Fahrzeuge kollidieren am Mittwochabend in der Schmidener Straße. Es entsteht hoher Schaden, die Straße ist im Bereich des Unfalls gesperrt.
03.12.2025 - 18:37 Uhr
Bei einem schweren Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag in der Schmidener Straße in Bad Cannstatt ereignet hat und an dem mehrere Fahrzeuge beteiligt waren, ist ein Schaden in Höhe von rund 120.000 Euro entstanden. Die Schmidener Straße ist aktuell zwischen der Gnesener Straße und der Sulzerrainstraße gesperrt. (Stand: 18.30 Uhr)