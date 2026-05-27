Ein Autofahrer will auf der Autobahn der Polizei entkommen. Warum, wird im Nachhinein klar. Seine Flucht endete in Ditzingen an einem Baum an der Abzweigung nach Leonberg.
27.05.2026 - 14:21 Uhr
Alles begann gegen 1 Uhr mit einer Raserei: Beamte des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hatten in der Nacht zum Dienstag im Engelbergtunnel einen Autofahrer bemerkt, der offenbar mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Heilbronn unterwegs war. Sie signalisierten ihm eine Verkehrskontrolle. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei Stuttgart nun dazu gemeinsam mitteilen, soll der 21-jährige Fahrer die Signale der Beamten missachtet und über die Autobahn geflüchtet sein.