Schwerer Unfall in Ditzingen

Ein Lkw-Fahrer übersieht am Freitagmorgen, 21. Februar, in Ditzingen vermutlich eine rote Ampel: Die Vollbremsung kommt zu spät

Thomas K. Slotwinski 21.02.2025 - 15:27 Uhr

Keinen guten Einstieg ins Wochenende hatten am Freitagmorgen drei Männer in der Ditzinger Stadtmitte. An der dortigen Einmündung der Autobahnabfahrt Feuerbach auf die B 295 krachten zwei Fahrzeug ineinander. Ein drittes wurde durch Trümmerteile beschädigt.