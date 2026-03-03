Ein Kleintransporter ist am Dienstag in Geislingen von der Fahrbahn abgekommen und eine Böschung hinabgestürzt. Zwei Menschen mussten per Hubschrauber gerettet werden.
Ein Kleintransporter ist am Dienstag auf der K1400 in Geislingen an der Steige (Landkreis Göppingen) von der Fahrbahn abgekommen und etwa 30 Meter eine Böschung hinabgestürzt, wie die Polizei mitteilte. Zwei Personen wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt und mussten mit Hubschraubern in Kliniken geflogen werden.