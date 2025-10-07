Die Unterführung der B27 in der Friedrichstraße in Ludwigsburg ist derzeit gesperrt. Ein Autofahrer ist am östlichen Ausgang gegen die Trennwand geprallt und schwer verletzt worden.

Julia Amrhein 07.10.2025 - 11:25 Uhr

Die Unterführung der B27 in der Friedrichstraße in Ludwigsburg ist derzeit nach einem schweren Unfall gesperrt. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, war gegen 10.30 Uhr wohl ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen und am östlichen Ausgang nahe der Königsallee an die Trennmauer der Fahrspuren geprallt.