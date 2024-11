Drei Busse kollidieren am Bahnhof – mindestens ein Schwerverletzter

Schwerer Unfall in Ludwigsburg

Drei Busse kollidieren am Mittwochabend am Zentralen Omnibusbahnhof Ludwigsburg, mindestens eine Person wird schwer verletzt. Was bislang bekannt ist.

Matthias Kapaun 13.11.2024 - 20:44 Uhr

Drei Busse sind am Mittwochabend am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) Ludwigsburg in der Bahnhofstraße kollidiert. Bei dem Unfall wurde mindestens eine Person schwer verletzt.