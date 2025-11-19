Ein Transportfahrer will in Mannheim auf der Straße wenden – dabei kommt es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn.

red/dpa/lsw 19.11.2025 - 21:52 Uhr

Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Mannheim lebensgefährlich verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nach Polizeiangaben am späten Nachmittag stadtauswärts auf der Casterfeldstraße unterwegs. Der 32-jährige Transportfahrer wollte dann laut Polizei verkehrswidrig auf der Straße wenden. Dabei habe er offenbar die Geschwindigkeit der nahenden Bahn unterschätzt, so dass es zum Zusammenstoß kam.