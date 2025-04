Türkische Metropole nicht erdbebensicher Istanbul lebt in Angst vor dem Mega-Beben

Zelte in den Parks, Angst in den Straßen: Mehrere Erdstöße erschüttern Istanbul. Die Lage bleibt angespannt und die Kritik an der Politik wächst. Sind das Vorboten eines Mega-Bebens, dass die türkische 16-Millionen-Metropole in das totale Chaos stürzen würde?