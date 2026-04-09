Ein 83 Jahre alter Autofahrer verliert aus medizinischen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Der Senior wird schwer verletzt.

Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Nürtingen (Landkreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der Senior war gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW auf der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Neuffener Straße unterwegs, als er vermutlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilt.

Kurz vor der Kreuzung kam der Wagen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen auf einem Fahrbahnteiler. Anschließend fuhr der 83-Jährige bei Rot in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit dem VW Polo einer 24-jährigen Frau zusammen, die in Richtung Stadtmitte fuhr.

Feuerwehr musste den Senior aus dem Fahrzeug befreien

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Polo um 180 Grad und kam am rechten Fahrbahnrand der Neuffener Straße zum Stehen. Der BMW prallte noch gegen eine Ampel, drehte sich ebenfalls und kam schließlich auf der Seite liegend in einem Garten der Sudetenstraße zum Stillstand. Die Feuerwehr musste den eingeklemmten Senior aus dem Fahrzeug befreien. Er kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die 24-Jährige blieb ersten Erkenntnissen zufolge unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die beschädigte Ampel fiel die gesamte Lichtzeichenanlage an der Kreuzung aus.