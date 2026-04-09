Ein 83 Jahre alter Autofahrer verliert aus medizinischen Gründen die Kontrolle über seinen Wagen und kollidiert mit einem anderen Fahrzeug. Der Senior wird schwer verletzt.
09.04.2026 - 13:31 Uhr
Ein 83 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Nürtingen (Landkreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der Senior war gegen 17.30 Uhr mit seinem BMW auf der Schulze-Delitzsch-Straße in Richtung Neuffener Straße unterwegs, als er vermutlich aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei mitteilt.